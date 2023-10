Necesitamos un gobierno que tenga objetivos claros y eso no se logra con Milei y Macri

Tras el amplio apoyo de 19 gobernadores de distintos espacios a Sergio Massa, el mandatario bonaerense afirmó que la Argentina necesita"un gobierno que tenga objetivos claros de recuperación salarial, empleo de calidad y cambios en la matriz productiva", una política que a su entender no se logrará con el candidato libertario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó este viernes que la Argentina necesita "un gobierno que tenga objetivos claros: recuperación salarial, empleo de calidad y cambios en la matriz productiva"En declaraciones a Radio Con Vos, el mandatario bonaerense contó que este jueves en el encuentro que se desarrolló en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), 19 gobernadores de distintos espacios -mayoritariamente peronistas- llevaron a cabo un"La reunión, en la que abordamos cuestiones relacionadas con obras, seguridad, educación, recursos...

Consultado acerca de por qué debería la ciudadanía optar por Massa en el balotaje del próximo 19 de noviembre, expuso que llevará adelante un gobierno con objetivos claros:"recuperación salarial, empleo de calidad y cambios en la matriz productiva". headtopics.com

"Luego, Sergio como ministro introdujo modificaciones fuertes en la economía.

