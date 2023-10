Necaxa vs. Pumas UNAM en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Necaxa vs. Pumas UNAM correspondiente a la fecha 14 de Liga MX de México. Podrá ser visto a partir de las 22:00hs. en el estadio Victoria, en Aguascalientes el viernes 27 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Necaxa vs. Pumas UNAM en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Árbitro para Necaxa vs. Pumas UNAMHora de Necaxa vs. Pumas UNAM

Leer más:

TyCSports »

Necaxa vs. Pumas UNAM en vivo: cómo verlo, horario y TVNecaxa y Pumas UNAM se enfrentarán por Liga MX de México el viernes 27 de octubre. El partido se jugará a las 22:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Dos Pumas nominados a los premios del año de World RugbyEs en las listas para las distinciones de la temporada que se entregarán el domingo en París. Leer más ⮕

Los Pumas vs. Inglaterra, por el Mundial de Rugby: horario, formaciones y dónde ver en vivoEste viernes, desde las 16, en el Stade de France, la Selección Argentina se mide con La Rosa en el duelo por el tercer puesto. Conocé lo que debés saber. Leer más ⮕

Dos de Los Pumas están entre los nominados a los premios del año de World RugbyEste domingo en París se entregarán las distinciones de la temporada a los mejores jugadores y dos argentinos se metieron en la lista de posibles ganadores. Leer más ⮕

Los Pumas vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial de Rugby: horario, formaciones y TVEl encuentro se jugará en el Stade de France, del norteño suburbio parisino Saint-Denis y será dirigido por el árbitro Nick Berry de Australia. Leer más ⮕

Los Pumas y la histórica tendencia del Mundial de Rugby que quieren revertirEn la historia de la Copa del Mundo, Argentina nunca pudo ganarle a Inglaterra y ahora tiene una gran chance para conseguirlo. Leer más ⮕