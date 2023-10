“Ne me quitte pas”: un dramático romance, una ruptura angustiante y por qué no es una canción de amor sino “un himno a la cobardía”

Cuenta la leyenda que cuando Edith Piaf escuchó aquella canción por primera vez, exclamó: “Un hombre no debería cantar cosas como estas”.

Inspirada en la desesperación frente a la amenaza de ser abandonado por Suzanne Gabriello, Zizou, la gran amante de su vida, Jacques Brel acostumbraba maldecir a “Ne me quitte pas” (No me abandones), tal vez la más inspirada composición del cantautor belga. Una sentida balada con una sencilla estructura melódica y una poderosa letra inspirada en aquella ruptura amorosa, donde dejó al descubierto su propia cobardía.

Córdoba: buscan a un automovilista que mató a un peatón en avenida Circunvalación y luego huyóEl hecho se produjo este sábado a la altura de barrio Chateau Carreras. La víctima, de 38 años, era oriunda de Buenos Aires y murió tras ser embestida. El auto involucrado sería un Chevrolet Corsa color gris.

