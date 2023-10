NBA de domingo. Quiénes juegan, hora y dónde verlo en vivo

El fin de semana se cerrará con una atractiva noche de NBA. Seis partidos animarán la noche, en la que podremos disfrutar de algunas de las figuras más importantes, como Nikola Jokic, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama, entre otros. Te contamos donde ver cada uno de estos duelos. Houston Rockets Vs. Golden State WarriorsPhiladelphia 76ers Vs. Portland Trail BlazersSacramento Kings Vs.

Hay dos maneras snecillas de contratarlo: en primer lugar, por 1749 pesos mensuales, y la otra opción, es adquiriéndolo de manera anual a cambio de $14.692.League Pass: tiene un costo de U$S 99,99 anuales o U$S 14,99 por mes y se puede acceder a todos los partidos de fase regular y playoffs de la NBA 2023-24.

League Pass Premium: tiene un costo de U$S 149,99 anuales o U$S 22,99 por mes y se puede acceder a todos los partidos de fase regular y playoffs de la NBA 2023-24. La diferencia principal con la opción anterior es que se puede ver hasta en dois dispositivos simulánetamente. headtopics.com

Team Pass: es la opción por la que accederás al contenidos total de un equipo a elección. Tiene un costo de U$S 89,99 de suscripción anual o U$S 13,99 de pago mensual.

¿Quiénes ganaron el Balón de Oro después de cada Mundial?Lionel Messi podría ganar su octavo galardón el próximo 30 de octubre. Mirá toda la lista de los premios post Copa del Mundo. Leer más ⮕

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana VialePersonalidades del mundo del espectáculo y de la política compartirán sus reflexiones y anécdotas en los programas más vistos del fin de semana Leer más ⮕

Yacobitti: Se intenta intimidar a quienes no nos subordinamos al acuerdo de Macri con MileiLos insultos de Lombardi y la difusión de noticias falsas o muy viejas exhibidas como si fueran actuales, buscan episodios de violencia contra quienes piensan distinto , afirmó el diputado radical, uno de los dirigentes que, junto con Morales y Lousteau., fue acusado por el expresidente. Leer más ⮕

Comunicaciones volvió al triunfo y quiénes juegan este sábadoEl Aurinegro de Mercedes se impuso frente a Argentino por 87 a 82. Además, el partido para esta jornada. Leer más ⮕

Wanda Nara confirmó su enfermedad y cargó contra quienes lo revelaron antes que ellaLa conductora lo anunció a través de su cuenta de Instagram. “Antes no podía nombrar la enfermedad ahora la llamo por su nombre”, aseguró en el posteo. Leer más ⮕

Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del sábadoLos Juegos Panamericanos Santiago 2023 se llevarán a cabo entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Seguí el día a día de los argentinos. Leer más ⮕