Naidenoff: “Milei todos los días nos mea en la cara al radicalismo”

"No tengo definido que hacer con el voto. ¿Sabés qué pasa? Lo voy a decir con todas las letras, Milei todos los días nos mea en la cara al radicalismo""Milei todos los días se encarga de que el radicalismo no sea parte de un acompañamiento. Muchos radicales lo votaron. No conoce el territorio.

En esa línea, Naidenoff argumentó:"La neutralidad del radicalismo es para preservar la cohesión. Los gobernadores fueron quienes establecieron este criterio. Hay vida después del 19, pero no hay luna de miel acá como en otros momentos".

El miércoles, la cúpula de la UCR emitió un documento en el que esbozó los lineamientos centrales de su posición neutral en el próximo balotaje. Lo hizo tras una reunión en el comité nacional y horas después de que Patricia Bullrich anunciara su apoyo a Milei. headtopics.com

El peronismo refuerza la caza del voto radical tras el acuerdo de Macri con MileiEn La Matanza, el Evita trabaja un documento de apoyo con firmas radicales. En el norte del conurbano hay charlas para aportar fiscales. El alfonsinismo en UP acentúa acciones. Leer más ⮕

Tres especialistas analizaron los gestos de Javier Milei durante la entrevista con Esteban TrebucqJavier Milei en la entrevista con Esteban Trebucq Leer más ⮕

Wos criticó a Javier Milei, Bullrich y Macri y sus seguidores cantaron contra el libertarioEl artista Wos cantó anoche en Morón y criticó sin nombrarlos a Macri, Milei y Bullrich Leer más ⮕

La falta de nafta se metió en el balotaje: Milei fue a una estación de servicio y se sacó fotosMilei fue a una estación de servicio y se sacó fotos Leer más ⮕

Guillermo Francos: “Massa es la continuidad del kirchnerismo, que nos puede llevar a Venezuela”El armador político de Javier Milei defendió el acuerdo con el expresidente Mauricio Macri Leer más ⮕

La brutal advertencia de un histórico de la UCR contra los jóvenes que voten a Milei: 'Aguántense y a la...'Mientras Juntos por el Cambio se encuentra en medio de un debate sobre si respaldar a Sergio Massa o a Javier Milei en el próximo balotaje, una figura de trayectoria radical se dirigió a la audiencia en una entrevista radial con fuertes palabras dirigidas a los jóvenes que apoyan a Milei. Leer más ⮕