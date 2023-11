Murió Maureene Dinar, la diseñadora de moda de los famosos

Fue una referente de la moda tanto en el país como a nivel internacional: vistió a celebridades como entre otras figuras. A lo largo de su trayectoria compartió escenarios con los referentes de la moda internacional, comoEn plena pandemia, le habían diagnosticado un cáncer, contra el que luchó hasta hoy.

