Murió Maureene Dinar, la diseñadora de famosos que vistió a estrellas como Susana Giménez, Shakira y Victoria Beckham

A lo largo de su vida vivió por todo el mundo: Suiza Francia Israel o Italia hasta que su familia recaló en el país. Traía un bagaje cultural y un mundo.En Argentina trabajó con Gerardo Sofovich en La Noche del Domingo y luego fue elegida para crear el vestuario de la mítica obra Brujas con Moria Casán en 1991. A partir de ese éxito creó su propia marca de moda.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Murió Maureene Dinar, leyenda de la moda argentinaUna artista versátil que sirvió de inspiración a múltiples generaciones. Vistió a las prominentes personalidades a nivel nacional e internacional

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Quién era Maureene Dinar, la diseñadora argentina que murió hoy: una vida de lucha, dolor y resilienciaNacida en Egipto, arrancó su carrera en Buenos Aires en los ‘80. Visitó a grandes personalidades, desde Shakira a Susana Giménez. Sufrió varias enfermedades graves, adoptó una nena de un hogar que apadrinaba y su creatividad transcendió fronteras.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Murió Maureene Dinar, una de las mejores diseñadores argentinas, con una vida de lucha, dolor y resilienciaNacida en Egipto, arrancó su carrera en Buenos Aires en los ‘80. Visitó a grandes personalidades, desde Shakira a Susana Giménez. Sufrió varias enfermedades graves, adoptó una nena de un hogar que apadrinaba y su creatividad transcendió fronteras.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

PERFILCOM: Murió Maureene Dinar, leyenda de la moda argentinaUna artista versátil que sirvió de inspiración a múltiples generaciones. Vistió a las prominentes personalidades a nivel nacional e internacional

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Quién era Maureene Dinar, la diseñadora argentina que murió hoy: una vida de lucha, dolor y resilienciaNacida en Egipto, arrancó su carrera en Buenos Aires en los ‘80. Visitó a grandes personalidades, desde Shakira a Susana Giménez. Sufrió varias enfermedades graves, adoptó una nena de un hogar que apadrinaba y su creatividad transcendió fronteras.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕