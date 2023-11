Multitudinaria movida boquense por tierra y por aire

. Aunque los más adelantados ya están en esa ciudad (y debieron soportar algunos actos de violencia aislada de parte de barras del equipo brasileño), se estima que entre este jueves y el viernes estarán llegando por vía aérea y terrestre mas de cien mil personas, de las cuales no más 20 o 25 mil podrán ingresar a ver el partido en el estadio Maracaná.

El resto posiblemente se concentrará en el sambódromo de la ciudad donde se pondrán pantallas gigantes para seguir la definición de la Copa Libertadores. También habrá un Fan Fest que compartirán los hinchas de los dos equipos.

