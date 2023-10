Multas por no votar en el balotaje: de cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2023

En Argentina participar de las elecciones nacionales es obligatorio para las personas entre 18 y 70 años. Las elecciones de segunda vuelta o balotaje 2023 están previstas para el próximo domingo 19 de noviembre. Quienes se ausenten a las Elecciones 2023 deberán justificarlo ante la Justicia Nacional Electoral para evitar posibles multas.

Para consultar si se adeuda alguna multa hay que dirigirse a la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) e ingresar a la categoría 'Registro de Infractores'.'La tramitación de las solicitudes cursadas por esta vía se encuentra bajo exclusiva responsabilidad de la Secretaría Electoral del distrito Capital Federal' detalla la web del CNE.

