Mujeres con VIH adviertieron que un avance de Milei hará retroceder sus derechos

de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y remarcó que si avanza la ultraderecha representada por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y su socio Mauricio Macri,"retroceden nuestros derechos".

"Para que no avance la ultraderecha, representada por Milei y su socio Macri, en la instancia de balotaje", dijeron a través de un comunicado titulado"Con Milei no hay ley". Recordaron que durante"más de ocho años" lucharon"por tener una Nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y subrayaron:"

No es un dato menor que durante los cuatro años de macrismo el proyecto de ley haya dormido en la Cámara de Diputados y fuera perdiendo estado parlamentario" Mariana Iacono / Foto: captura Zoom. "Estamos en alerta y en repudio a su candidatura y en un llamado de votación a Sergio Tomás Massa, debido a que es supergrave si llegara a pasar algo que para más de 130.000 personas con VIH y más de 45.000 mujeres con VIH en todo el país".

En el texto, también cuestionaron la decisión de Macri sobre el Ministerio de Salud"que fue degradado a secretaría y desfinanciado" y destacaron que"recién en el año 2021 nuestro proyecto empezó a caminar y finalmente fue aprobado en 2022" y Milei junto a su bloque votó en contraAsimismo, hicieron hincapié en que saben"cuál es el modelo de país que queremos y él respeta y promueve nuestros derechos humanos, sexuales y reproductivos" y"no podemos permitir retroceder en derechos fundamentales para las mujeres y personas con VIH, ni tener que volver a las calles a velar por nuestra salud".

