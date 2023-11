Muerte del policía: la Justicia pone el foco en el apto físico que le dieron al sargento Galfré

En la oficina de Godoy prevalece la mesura en cuanto a este punto. No obstante, fuentes de la investigación reconocieron que la fiscalía se encuentra investigando la condición física del uniformado. La prueba –se indicó– estaba supervisada por profesores de educación física de la Policía, en forma presencial.

“El personal de salud, médico, fisioterapeuta y nutricionista, acudió en no más de 15 minutos. Por otra parte, conjuntamente con él, había viajado de San Francisco un suboficial, que es paramédico, con quien estaba haciendo la actividad física y no pasaron 15 minutos hasta que recibió la asistencia médica”, habían declarado fuentes oficiales.

Galfré había aportado todos los requisitos. Incluso, había llevado verificaciones clínicas extras, que habían sido oportunamente solicitadas por sus autoridades. El hombre tenía problemas con la tensión que eran atendidos por especialistas.

Pero los análisis con valores irregulares para triglicéridos y colesterol habrían llamado la atención de los investigadores. Se preguntan por qué le otorgaron un apto a una persona que presentaba condiciones que no favorecen el desempeño durante una prueba física.

De la misma manera, descartó que hayan faltado desfibriladores a la hora de prestar auxilio. Según los resultados de la autopsia, el corazón del suboficial no fibriló.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPROFESIONAL: ¿AFIP puede allanar tu caja de seguridad?: esto dice la JusticiaUn nuevo procedimiento en el marco de la causa que investiga a 'El Croata' activó una nueva incógnita. 'Es un disparate jurídico', advierten especialistas

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

LANACION: La Justicia analizará dos teléfonos secuestrados a Sofía Clerici en el allanamiento de NordeltaEl juez federal Ernesto Kreplak investiga a la modelo en la causa que tiene como principal acusado al exjefe de Gabinete bonaerense, que viajó con ella a Marbella

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La Justicia define si impone la inhibición general de bienes sobre Insaurralde, Clerici y CirioEl juez Kreplak se lo negó al fiscal y este apeló a la Cámara Federal de La Plata. Mientras, investigan el celular de la modelo así como los bienes de ella y de Jesica Cirio.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

LANACION: La Justicia frenó por seis meses la estatización de una ruta clave para el MercosurHoy vence la concesión del corredor que pasa por el puente Zárate Brazo Largo y comunica con Uruguay y Brasil; la empresa inició una batería de juicios contra el Estado y en uno de ellos le concedieron un plazo hasta abril

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PERFILCOM: La Justicia evalúa la inhibición de bienes sobre Insaurralde, Clerici y CirioEl objetivo es la 'inmovilización', para que ninguno pueda transferir o vender sus posesiones hasta que la causa sea resuelta.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: La Justicia excarcelará a Marcelo Corazza: las condiciones que deberá cumplir desde ahoraEl exparticipante de Gran Hermano y productor de Telefe que se encuentra detenido por corrupción de menores y asociación ilícita continuará siendo investigado.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕