Muerte de Matthew Perry: revelaron los primeros resultados del examen toxicológico

los análisis preliminares solo pueden detectar la presencia de posibles sustancias que podrían haber contribuido a una eventual sobredosis Al descartarse la presencia de fentanilo y metanfetamina, las autoridades de la Policía de Los Ángeles están actualmente explorando la posibilidad de que Perry haya consumido medicamentos recetados en dosis potencialmente peligrosas o que haya experimentado un episodio de descompensación mientras se encontraba en su jacuzzi en su casa de Los Ángeles.

Lo que aún sigue intrigando a los investigadores es que el actor había sido visto en buen estado de salud recientemente. Incluso en la mañana anterior a su deceso, había estado jugando al Pickleball durante dos horas. Las personas cercanas a Perry informaron que el comediante se encontraba"lúcido y feliz", según reveló TMZ.

Al regresar por la tarde, le solicitó a su asistente que realizara algunas tareas, y cuando este volvió a la residencia,. Ante la impactante escena, el asistente de Perry llamó al 911. Sin embargo, cuando los profesionales médicos llegaron para llevar a cabo maniobras de reanimación, el actor ya había fallecido a causa de un ahogamiento.

