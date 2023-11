Moroco Colman: La gente debería pasar por la experiencia de ir a un matadero

Gala hace de una joven solitaria que vive en las inmediaciones del Mercado Norte y vende carne empaquetada para sobrevivir, y que padece robos y acechos en plena época de pandemia (aunque el filme se rodó después de la cuarentena). La camaradería con un vendedor de supermercado chino y la asistencia a peleas de boxeo mitigan su rutina precarizada, que se modifica cuando ingresa a trabajar en un matadero.

Colman sitúa entonces allí la cámara sin mediación para registrar imágenes no aptas para el espectador sensible, en las que la sangre, las vísceras y la piel desollada de las reses son tanto denuncia como esteticismo extremo, un fluir brutal de fluidos y formas. El rodaje del filme acompaña el ecologismo, anunciado como el primer largo de ficción de Argentina con producción sustentable.

Colman gestó el guion con quien es también su productora, Sofía Castells, sobre la base de un proyecto entre ambos que venía dando vueltas hacía tiempo. La pandemia fue el disparador: “Me acuerdo de que una de las grandes teorías decía que el virus había surgido a raíz de estos mercados en Wuhan donde están todos estos animales encimados, y que de ahí el contagio había ido pasando al humano. Ahí estaba el núcleo del maltrato animal, del especismo. Entonces retomamos una charla que venimos hablando con Sofía, ella es supervegana, y dijimos: ‘Hagamos una película’.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Reina animal, filme cordobés que protagoniza Sofía Gala, entre los estrenos de la semanaAdemás, las salas se renuevan con la acción de Ben Affleck en “Hipnosis: arma invisible”. Qué estrena en el Cineclub Municipal Hugo del Carril.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: La princesa Leonor juró la Constitución española y ya puede ser reinaAna Gerschenson sobre la princeso Leonor y la jura de la Constitución

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LANACION: La reina Letizia rompió el protocolo y tuvo un llamativo gesto con la princesa Leonor en el día de la jura de la ConstituciónEl gesto de la reina Letizia a su hija Leonor que se robó todas las miradas

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

CLARINCOM: La princesa Leonor, heredera al trono, cumplió 18 años, juró la Constitución y ya puede ser reina de EspañaLa jura paralizó a todo el país. Y convalidó la monarquía parlamentaria que gobierna España.La ceremonia se da cuando Pedro Sánchez aún no logra formar gobierno.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Los 18 años de Leonor, la princesa de Asturias que ya empezó a prepararse para ser reina de EspañaLa teen royal podrá empezar a usar la exorbitante asignación de casi 150 mil euros que cobra desde los 12 años.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: La reacción de Bad Bunny al provocativo video de Madonna escuchando su último temaLa reina del pop hizo un sugerente posteo con “Vou 787″. La respuesta no demoró.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕