Moria Casán y Florencia de V participarán de la Marcha del Orgullo 2023

que por segundo año participa de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, en alianza con Equidad AR y la Federación Argentina LGBT Miuka, Evelyn Botto, Grego Barrios, Federico Popgold, Lizardo Ponce y Santi Talledo estarán también en esta carrozainvitando a bailar por un mundo más inclusivo y libre. informaron las impulsoras de la iniciativa en un comunicado.

En los '90 lanzó un perfume con un mensaje queer, en tiempos en que los derechos de las personas sexodivergentes no estaban contemplados en legislaciones. A partir de allí, lanzó el perfume La Pride Edition con el lema “Get used to it!” (¡Acostúmbrate!), una reivindicación de libertad.

Este año la campaña de lanzamiento del producto estuvo protagonizada por Richie Shazam, actriz y modelo no binaria estadounidense. La participación del diseñador en la Marcha del Orgullo 2023 en Ciudad de Buenos Aires se realiza en conjunto con el capítulo argentino de la iniciativa Equidad, impulsada por Human Rights Campaign Foundation en diversos países de la región, cuyo objetivo es permitir la mejora de los procesos hacia el interior de las compañías, en materia de diversidad e inclusión LGBTIQ+, y la histórica organización local Federación LGBT.

