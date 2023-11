Morales: Milei es un pelele de Macri y un desequilibrado emocional”

“El fundamentalismo, que tiene distintas caras, se ha disfrazado en la década del ‘40, del ‘30, del siglo pasado, del nacionalsocialismo y ha terminado en el peor autoritarismo y en el fascismo. Hoy está disfrazado de liberalismo”Al ser consultado sobre el futuro de la relación con Macri, el presidente del partido radical sostuvo que “.

En ese punto, contó: “El 22 hablamos de hacer una reunión en la semana y la idea era ir por la neutralidad. Luego, salieron corriendo Macri y Patricia Bullrich, con una actitud muy indigna, buscando cargos, yo“Después de la elección del 19 vamos a tener que discutir el futuro de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con un partido de oposición, que desde el Congreso ponga límites, pero saliendo de la grieta”, agregó.

Al insistir sobre la decisión estratégica del respaldo de Macri a Milei para el balotaje del domingo 19, el gobernador jujeño afirmó que “esta situación se explica porque a veces uno comete torpezas y las personas que especialmente tienen la ambición desmedida de poder, que tiene Mauricio, cometen actos de torpeza”., desacreditando, descalificando, ha vuelto a encabezar una campaña de desprestigio, descalificación.

. Va a haber una gran mayoría de radicales que voten por Sergio Massa y va a haber otros que voten por Milei”, remarcó. Sobre el futuro de la UCR, el titular del partido centenario fue contundente: “Al radicalismo no lo manda nadie. Con Macri no tenemos nada que ver. Así que veremos cómo se reconfigura el escenario opositor”, concluyó.

