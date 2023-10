Morales criticó a Macri, llamó indigna a Bullrich y pidió una oposición que acompañe

Tras el volver a señalar al exmandatario como el"gran responsable" de la derrota de JxC y asegurar que la foto de la exministra de seguridad y Milei"es una vergüenza", el gobernador jujeño afirmó que debe haber"una oposición responsable y un gobierno que la respete, que 'no sea no a todo' sino que acompañe los proyectos que le sirvan al país", resaltó.

Y esa noche, cuando Patricia y todo el equipo se estaba acomodando, lo reivindicaba", señaló Morales en declaraciones a Radio 10.sé cómo van a compatibilizar la libre venta de órganos y armas. En Estados Unidos hubo 500 muertos este año en escuelas e instituciones

", apuntó, y añadió que"le parece bien que ponga la cara y hable" porque"le ha hecho un gran daño" a la coalición.Bullrich es"una persona indigna", sostuvo que"no es dueña de más de 6 millones de votos" y la criticó por no haber sostenido el acuerdo que mantuvieron en el búnker de JxC tras perder las elecciones. headtopics.com

"El domingo en el búnker le dije que 'si hablaba Mauricio Macri me voy'. 'No, hablo yo', me dijo. 'Dale, mantengamos prescindencia', porque tenemos reunión el jueves, habíamos quedado en una reunión de JxC para ese día, estando presente Lilita (Carrió). Y después Patricia dijo todo lo contrario", detalló.

"Se tiene que iniciar una nueva etapa en Argentina donde los acuerdos se den en el Congreso, con una oposición que 'no sea no a todo' sino que acompañe los proyectos que le sirvan al país", resaltó.mantiene conversaciones con otros sectores del PRO, referenciados en el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y también contacto con el referente del peronismo disidente Miguel Ángel Pichetto. headtopics.com

