Mondino, la que pide un mercado libre de órganos

Era un tema que se había buscado dar por finiquitado en la campaña electoral --al igual que la venta de niños o la libre portación de armas-- porque espantaba votantes. A tal punto había generado rechazo que Patricia Bullrich, cuando anunció su respaldo a la candidatura de Javier Milei de cara al balotaje, consideró importante destacar que el acuerdo había incluido una cláusula que iba en contra de la compra de órganos.

"Lo que se habló es de mercado de órganos que es radicalmente diferente a la venta de órganos. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar.

Para justificar la premisa del mercado de órganos, Mondino buscó agarrarse de un Premio Nobel de Economía: Alvin Roth, quien en 2012 fue reconocido por desarrollar un algoritmo para agilizar el sistema de trasplantes cruzados.

Mondino hizo, además, un paralelismo con la Ley Justina --impulsada por el caso de la niña de 12 años que murió esperando un trasplante de corazón y que establece que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos salvo que haya dejado expresa constancia de lo contrario-- y recomendó modificarla.

El papá de Justina, Ezequiel Lo Cane, fue uno de los primeros en salir a cruzar a Mondino.

"Nosotros defendemos la lógica del donante cruzado no desde la lógica del mercado, sino como instrumento para mejorar la oferta de órganos. Y eso ya existe en la ley, pero no puede haber ningún incentivo económico.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Diana Mondino se suma a Javier Milei y pide un mercado libre de órganosMientras el candidato a presidente de La Libertad Avanza busca esconder sus más cuestionadas propuestas, su potencial canciller salió a respaldar la idea de habilitar las transacciones en los trasplantes. “De lo que se habló es de ‘mercado de órganos’, que es algo radicalmente distinto a la ‘venta de órganos’”, intentó aclarar.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LANACION: Diana Mondino defendió la creación de un “mercado de órganos” y propuso modificar la ley JustinaLa economista valoró el modelo de donaciones e intercambio de riñones del economista Alvin Roth; afirmó que el sistema que sugiere “no quiere decir que vayan a cobrar”

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Diana Mondino defendió la creación de un 'mercado de órganos'La diputada electa de La Libertad Avanza sostuvo que 'mercado es la transacción y no quiere decir que te van a cobrar algo'.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Mondino insistió con el 'mercado de órganos' y dijo que es 'fantástico'Diana Mondino mercado de órganos

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: El papá de Justina le respondió a Diana Mondino: 'Cuando donás órganos lo hacés por amor'El impulsor de la La Ley Justina, Ezequiel Lo Cane, salió al cruce de la dirigenta ultraliberal y destacó la 'transparencia' del INCUCAI. 'Es admirado y respetado en el mundo', señaló.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Duro comunicado de legisladores de La Libertad Avanza contra el pacto Macri-MileiLegisladores electos se expresaron en contra del acuerdo. 'Es nuestro límite ideológico y moral', aseguraron en el comunicado.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕