Mirgor: a cuánto cerró la cotización de la acción en el Merval hoy miércoles 1 noviembre

Si comparamos el valor con jornadas previas, Mirgor Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria encadenó dos fechas consecutivas en valores positivos. La volatilidad referente a la última semana fue de 69,9%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (877,82%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo previsible recientemente.

