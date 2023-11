Ministro de Seguridad denunciará a LLA por acusaciones a la Gendarmería

El ministro de Seguridad de la Nación anticipó que denunciará penalmente a LLA por acusar a la Gendarmería de cambiar 'el contenido de las urnas y la documentación' para favorecer al candidato Sergio Massa.

'Lo que la Gendarmería hace en estos caso, tanto la Prefectura, la Policía Federal como la Seguridad Aeroportuaria, es estar presente en los lugares que les asignan, ¿se imaginan haciendo un curso para enseñar cómo hacer la burrada que están diciendo estos tipos? Serían de a 500 o de 50 personas, ¿ustedes creen que se conservan secretos de 50 personas? Es de un grado de estupidez...', argumentó el ministro en la señal de no me voy a cerrar la boca. La Justicia Electoral advirtió a La Libertad Avanza que serán responsables de faltantes si no envían más boletas. 'Hay que hacer la denuncia porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería. Y hay que contarle a la sociedad que

AGENCİATELAM: Amenazaron al presidente de la Juventud Radical porteña: responsabilizaron a LLACon un fierro en la cabeza te agarraría pendejo bastardo y vos quedate tranki... el falcón arranca por Almagro la semana que viene... son algunos de los mensajes que recibió Agustín Rombolá.

CLARİNCOM: Javier Milei habla ante empresarios influyentes antes del balotajeEl candidato presidencial de La Libertad Avanza ( LLA ) Javier Milei habló este miércoles ante los empresarios más influyentes del país a cuatro días del balotaje frente a Sergio Massa .

CLARİNCOM: Balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei para definir el nuevo presidente de la NaciónUna caravana de La Libertad Avanza tomó temperatura en Ezeiza por la reacción oficialista local, que armó una manifestación en contra.

PERFİLCOM: Sergio Berni: "Victoria Villarruel se fue alejando del pensamiento de las FFAA, no es representativa""Ese negacionismo absurdo que plantea Villarruel es repudiado por la mayoría de los argentinos", expresó el ministro de Seguridad de la Provincia.

TODONOTİCİAS: Sergio Massa habla sobre la salida del cepo y sus medidas económicas Sergio Massa confirma que la salida del cepo llevará aproximadamente 12 meses de trabajo y anuncia medidas económicas en caso de ser electo presidente.

LAVOZCOMAR: Sergio Massa participa en el inicio de la campaña antárticaEl candidato de Unión por la Patria participó del acto que dio inicio a la campaña antártica. Este jueves Massa cerrará la campaña con la visita a una fábrica en el Gran Buenos Aires.

