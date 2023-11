Milei utiliza foto de la Marcha del Orgullo para confundir a los electores

Milei usó una foto de la multitudinaria Marcha del Orgullo tras el acto de cierre de campaña en Córdoba. La Comisión Oficial de la Marcha del Orgullo de Córdoba repudió la utilización de su imagen para confundir a los electores a pocos días del balotaje. 'Basta de noticias falsas, de desinformación y de viralización de basura', arremetió. Milei usó una foto de otra movilización para hacerla pasar como su propia convocatoria en el cierre de campaña.

LANACION: Milei o no Milei, la peligrosa fascinación por los salvadores providenciales Milei o no Milei , la peligrosa fascinación por los salvadores providenciales

AGENCİATELAM: Seguridad denunci� por 'posible comisi�n de delitos' a los organizadores de una marcha en MascardiSeg�n un comunicado difundido por la cartera que encabeza Sabina Frederic, la denuncia, formulada ante la fiscal federal de Bariloche Silvia Little, solicita que se investigue si los convocantes a un denominado 'Banderazo Patri�tico' en Villa Mascardi cometieron los delitos de “instigaci�n a cometer delitos”, “apolog�a del crimen” y “asociaci�n il�cita”. QueGobiernoDeMierda siempre a favor de los delincuentes, apañando los falsos mapuches!! QueSeVayanTodos Es importante aclarar que NO denunció a los manifestantes de la marcha de hoy. Mirá vos, desparejo el ministerio de seguridad no..

PERFİLCOM: Maslatón comparó a Karina Milei con 'López Rega' y Javier Milei desmintió un falso tuitEl autopercibido 'puntero' del diputado liberal exhibió la interna del partido luego tras la baja asistencia al acto del viernes en El Porvenir. Comparó a su hermana con el creador de la Triple A y acusó de 'traidor' al publicista Carlos Kikuchi. Más Latón, menos plástico

PERFİLCOM: Ricardo Alfonsín: “En un ballotage entre Milei y Bullrich, no votaría a Milei”El embajador argentino en España aseguró que el programa de Unión por la Patria se parece mucho más al del radicalismo que el de Patricia Bullrich o el de Javier Milei . 'El programa de Alberto Fernández era más radical que el de Macri', afirmó.

PAGİNA12: 'La propuesta de Milei no es sólida' | Oficialismo y oposición coinciden sobre MileiEl jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna Corzo, analizó el fenómeno del 'libertario', y consideró que 'deben trabajar más fuerte para poder explicar las propuestas de Unión por la Patria'. Para el senador de Juntos por el Cambio, Julio Martínez, Mile...

MİNUTOUNOCOM: Masiva marcha de científicos e investigadores en defensa del Conicet tras ataques de MileiCientos de científicos, investigadores, docentes y organizaciones vinculadas al sector se concentraron ante el Ministerio de Ciencia que el candidato derechista prometió cerrar.

