Milei reprocha a Macri por no votar en las elecciones de Boca

Javier Milei reaccionó indignado cuando le confirmaron que Riquelme se imponía por paliza sobre Macri en las elecciones de Boca. El libertario no podía creer que Macri, luego de insistirle para que vaya a votar en un intento desesperado por dar vuelta una caída que anticipan las encuestas, decidiera él mismo no ir a votar, dejándolo expuesto como la cara más visible de la derrota.

Muy enojado, Milei llamó este domingo por la noche a Macri, que ya estaba en Arabia Saudita, para reprocharle que no haya ido a votar, que no haya puesto la cara en su propia elección, confió a LPO un dirigente al tanto de la charla. El malestar de Milei por la ausencia de Macri, cuando se confirmó que no estaría en su propia elección, ya quedó en evidencia con un post en X de la canciller Diana Mondino, que elípticamente trató al ex presidente de cobarde, cuando destacó la 'valentía' y la 'hombría' de Milei porque se animó a ir a votar en Boca 'en medio de un clima híper hostil





La Política Online

