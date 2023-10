Milei prepara una visita sorpresa tras la entrevista que se hizo viral

El candidato de LLA continúa con su campaña electoral en medio de la polémica por su pacto con Macri y Bullrich, y las repercusiones que tuvo su última aparición televisiva, donde se molestó por los murmullos detrás de cámara, se entusiasmó por su meme en las redes sociales y realizó sugestivas declaraciones sobre su relación con la artista Fátima Florez.

Según informaron a Télam desde su equipo, el diputado realizará una visita sorpresa a alguna localidad -no especificada aún- de la provincia de Buenos Aires, luego de que este jueves retomara las recorridas con una caminata por el barrio porteño de Villa Ortúzar, donde habló con vecinos e ingresó a comercios.

Además, el candidato anunció que sorteará su dieta a través de su cuenta de Instagram y publicó un flyer en la plataforma X (antes Twitter) dónde destacó que se trata del evento número 22 de estas características.en el que el candidato libertario pidió silencio a los que se encontraban atrás de cámara por el ruido que estaban haciendo.Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. headtopics.com

"No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando", indicó.

Otro fragmento controvertido de la entrevista se dio cuando el candidato se mostró excesivamente entusiasmado por la cantidad de"likes" que había recibido en redes sociales el"meme" de un león y un pato con el que anunció su acuerdo con Patricia Bullrich headtopics.com

