Milei por la transición económica y la posible continuidad de funcionarios

A una semana de su asunción, el libertario se encontró con el ministro de Economía para pedirle detalles sobre la situación actual del Banco Central, el acuerdo con el FMI e incluso la continuidad de algunos de sus funcionarios, por lo menos de manera temporal.





Emilio Ocampo no será el primer titular del Banco Central de Javier MileiEl economista Emilio Ocampo no será el primer titular del Banco Central (BCRA) de Javier Milei, tal y como el ahora presidente electo había anunciado y sostenido durante la campaña electoral. Esto se da en consonancia con el avance del ex secretario de Finanzas Luis 'Toto' Caputo como eventual futuro ministro de Economía.

Karina Milei, la hermana y estratega del presidente electo Javier MileiKarina Milei es la hermana y estratega del presidente electo Javier Milei, quien la considera la figura central del armado político que lo llevó al poder. Conoce más sobre su papel en esta nueva propuesta política.

Las acciones en dólares reaccionan al alza a la victoria de MileiLas acciones en dólares reaccionaron al alza a la victoria de Milei a la presidencia de la Nación, con ganancias de 20%. Sin embargo, un repaso de la historia muestra que las acciones suelen retroceder luego de conocerse el ganador de las elecciones. Luego de unos meses, la tendencia alcista suele ser reanudada. Los bonos en dólares aumentan 10% desde que ganó Milei: ¿Seguirá subiendo la deuda? Las acciones argentinas tienen su mejor día desde 2001 La reacción inicial La reacción inicial por parte del mercado accionario a la victoria de Javier Milei fue más que positiva. El S&P Merval en dólares (CCL) saltó 30% desde que ganó Milei, mientras que la gran mayoría de las acciones que cotizan en Wall Street operaron con fuertes subas. Se destacó YPF, que gana 46% desde el lunes, seguido por Edenor, con un salto del 20%. Otras acciones como Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle, Pampa, Telecom y Banco Macro suben entre 18% a 22% desde que se conoció la victoria de Milei

La deuda del Banco Central de Argentina crece durante el gobierno de Alberto FernándezEl stock de pasivos remunerados creció a lo largo del mandato de Alberto Fernández, tanto en dólares como contra el PBI y la base monetaria. El presidente que asuma en diciembre tendrá que buscar una forma de reducirlo sin generar más inflación ni ampliar la brecha cambiaria.

Freno a las importaciones: el Banco Central pudo comprar US$770 millones desde las eleccionesOperadores cambiarios aseguraron a TN que la entidad no está vendiendo divisas a los importadores. Las trabas arrancan en la secretaría de Comercio, con la demora en la aprobación de las compras al exterior, y continúan al momento del pago, con problemas en los sistemas de la AFIP.

El nuevo Presidente electo deberá atender el problema de las reservas netas negativas del Banco CentralCuáles son los candidatos que suenan de cada lado para ocupar el ministerio de Economía.Los pasos hacia la dolarización si gana Milei.

