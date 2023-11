Milei grabó un extraño video en el que copia el discurso de Bullrich y promete mantener la salud y la educació

Golpeado por la toma de la campaña por parte del ex presidente, Milei insinuó una rebelión por medio de Diana Mondino, que volvió a hablar de 'mercado de órganos' pese a que era uno de los puntos a evitar en el decálogo que le bajaron en el golpe de Acassuso.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: El radical Arduh se alineó a Macri y a Bullrich y dijo que votará por MileiEl dirigente, que será funcionario del gobernador Martín Llaryora, anunció su apoyo al libertario. “Encarna la idea de fondo por la que siempre se trabajó con el expresidente Mauricio Macri”, dijo.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PAGINA12: Juliana Di Tullio, contra Milei y Bullrich: “Odian al país que quieren gobernar'La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado aseguró que el pueblo argentino está frente a la elección “más importante desde la recuperación democrática” por “lo que está en juego”.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PERFILCOM: ¿Fraude electoral?: por qué Massa, Milei y Bullrich sacaron 0 votos en algunas mesasLas denuncias se viralizaron en redes sociales, replicadas por dirigentes políticos y hasta periodistas. Cómo funciona el sistema y por qué está entre los mejores del mundo.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: Gobernadores de Juntos por el Cambio toman distancia del pacto Macri-MileiLa promesa de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de sumarle nuevos apoyos partidarios a Javier Milei de cara al balotaje contra Sergio Massa se empieza a resquebrajar. El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, advirtió este martes que está...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PERFILCOM: Uno por uno, los diputados de Juntos por el Cambio que apoyan a Javier MileiLa alianza de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con el candidato de La Libertad Avanza produjo un cimbronazo en la Cámara baja. Respaldos, rechazos y silencios en un espacio al borde de la ruptura.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Massa y Milei se cruzaron en las redes: venta de órganos, suba de nafta y acusaciones de 'campaña sucia'El video que publicó Sergio Massa sobre Javier Milei

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕