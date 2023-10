Milei acusó a Massa de provocar la escasez de nafta para luego usar 'la vía violenta' para normalizar el servi...

La escasez de combustible que está generando complicaciones en las provincias y también en la Ciudad de Buenos Aires

, ha llevado a que la oposición critique al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Una de las críticas más destacadas fue la de, su rival en la segunda vuelta electoral, quien sugirió que fue el mismo Massa el que generó el desabastecimiento para, luego, “optar por la vía violenta” para que se normalice el servicio.“Primero controla precios...

petroleras debido a la falta de combustibles durante una conferencia de prensa brindada en Tucumán, donde participó en el acto de jura del gobernador:"Si el martes a las 12:00 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles

Royon habló sobre la escasez de nafta:"La logística para que llegue a cada punto puede demorar dos o tres días”, donde se acercó a cargar nafta y aprovechó la acción para apuntar contra el candidato a presidente de Unión por la Patria: “El modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios”, sostuvo.

Anteriormente, el candidato de La Libertad Avanza había comentado sobre la situación en las redes sociales:Massa, tajante con las petroleras: "Si para el martes no resuelven el tema de las naftas, no exportan un barco más"La falta de nafta se metió en el balotaje: Milei fue a una estación de servicio y se sacó fotos

