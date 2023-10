Mike Pence se baja de la candidatura y abandona su sueño de convertirse en presidente de Estados Unidos

El exvicepresidente Mike Pence llega para hablar en una reunión anual de liderazgo el sábado 28 de octubre de 2023, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher)El exvicepresidente Mike Pence abandonó hoy su campaña por la candidatura presidencial republicana debido a las dificultades para recaudar fondos y avanzar en las encuestas.”, dijo Pence en la reunión anual de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas.

As we leave this campaign, we do so with grateful hearts. I will always be grateful for the opportunities my family and I have been given…En su discurso, Pence no dio su apoyo a otro precandidato, pero retomó el lenguaje que ha usado hasta ahora para criticar a Trump.

un duro golpe para un político que pasó años esperando su momento como el lugarteniente más leal de Trump ARCHIVO - El vicepresidente Mike Pence habla junto al presidente Donald Trump durante una sesión informativa del coronavirus en la Casa Blanca, en Washington, el 22 de marzo de 2020. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)Pence fue visto como un facilitador que defendió al expresidente en todo momento y se negó a criticar incluso las acciones más indefendibles de Trump una y otra vez. headtopics.com

Pence habían empezado a pensar que seguir siendo candidato suponía un riesgo para su posición a largo plazo en el partido Los candidatos presidenciales republicanos (de izquierda a derecha), la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, el senador estadounidense Tim Scott (republicano por Carolina del Sur) y el exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence participan en el debate de las primarias republicanas.

Mike Pence se bajó la campaña presidencial republicanaEl ex vicepresidente norteamericano abandonó su candidatura tras constatar la falta de apoyo suficiente para continuar. En la última declaración pública sobre las cuentas de su campaña admitía una deuda de 600.000 dólares y solo 1,2 millones de dólares en efectivo disponibles. Leer más ⮕

Las Leonas van con Estados Unidos por los Juegos PanamericanosTras el gran debut con goleada ante Uruguay, el seleccionado argentino femenino de hockey, Las Leonas, enfrentará este sábado desde las 11.30 a su par de Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en busca de seguir su camino |b... Leer más ⮕

Encontraron muerto al sospechoso de haber asesinado a 18 personas en un tiroteo en Estados UnidosRoberd Card había sido sargento del ejército y tenía antecedentes psiquiátricos; en el ataque hirió a 13 personas; las fuerzas de seguridad lo buscaban por tierra, aire y agua Leer más ⮕

A qué hora juegan las Leonas vs. Estados Unidos, por los Juegos Panamericanos 2023El encuentro se disputa este sábado en el centro deportivo de hockey sobre césped de Ñuñoa, con televisación de TyC Sports Leer más ⮕

La autobiografía de Britney Spears tiene preventa en Argentina mientras en Estados Unidos rompe récordsEsta semana se publicó en inglés el libro de memorias de la cantante pop, que se ya se puede comprar en español y recibir el 1° de noviembre; ante las repercusiones, esta semana aclaró “la intención no es ofender a nadie” Leer más ⮕

Las Leonas derrotaron a Estados Unidos y avanzan a semifinales de los PanamericanosEl combinado nacional había arrancado perdiendo, pero a fuerza de goles terminaron con un abultado resultado. Leer más ⮕