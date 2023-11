Messi no viajará a China con Inter Miami antes de las Eliminatorias: por qué se canceló la gira

El Miami destacó que pese a la cancelación de la gira seguirá con su objetivo de 'expandir su alcance global' y anunció que continuará explorando oportunidades con los promotores de la gira cancelada para lograr ese objetivo.

Messi es idolatrado en China donde jugó en junio pasado un amistoso con Argentina ante Australia que terminó con victoria del vigente campeón del mundo 2-0. Messi se estrenó en la MLS el 26 de agosto y pese a subir el nivel del equipo una lesión lo dejó fuera en el tramo decisivo de la temporada regular y el Miami se quedó fuera de los playoffs.Pese al traspié deportivo en un equipo que era colista de la MLS cuando llegó el argentino la franquicia no ha parado de tener beneficios por su contratación.

