Menotti dijo que Milei es un espanto y recibió una réplica del candidato presidencial

El director técnico campéon del Mundo con la Selección nacional sentenció:"Jamás he visto algo semejante a este mamarracho que me toca ver hoy en Argentina, que es mi patria". El economista le contestó en redes sociales.

, y agregó:"Es algo increíble de la manera que se trata la situación difícil y compleja que vive el país".Para el entrenador campeón de 1978, la Argentina ha sufrido una etapa"de desculturización que todo se manifiesta a través de hacerle daño al otro y aparecen estos personajes""Jamás he visto algo semejante a este mamarracho que me toca ver hoy en Argentina, que es mi patria. Cuando se parte del agravio y la falta de respeto, yo no lo soporto", evaluó sobre la coyuntura política y el crecimiento de una fuerza de ultraderecha.

De cara al balotaje que se realizará el domingo 19 de noviembre entre Milei y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, Menotti se posicionó en contra del voto en blanco."No me parece oportuno el voto en blanco, nunca sirvió para nada ni en los peores momentos", aseguró en la entrevista radial. headtopics.com

A la vez, el técnico que pasó por Barcelona, Boca, Independiente y que actualmente es el director general de la Selección Argentina opinó"el principio de cualquier debate es ser educado" y cuestionó las formas de Milei.

"Jamás he visto algo semejante a este mamarracho que me toca ver hoy en Argentina, que es mi patria. Cuando se parte del agravio y la falta de respeto, yo no lo soporto""Se puede ser duro y contundente, pero siempre educado. La irrespetuosidad debe ser condenada. Es muy fácil decir pavadas, insultos o groserías", señaló, y enseguida añadió:"Habría que hacerle un estudio psicológico a muchos de estos personajes". headtopics.com

