Melody Luz: Estaría bueno que Mariana Nannis me pida disculpas, pero...

“No tengo comunicación con Mariana. Ella no conoce a mi hija”, comenzó Melody. Sobre el incidente del desalojo, opinó: “Creo q faltó comunicación, con solo cuatro días de anticipación nos dijo que nos teníamos que ir y yo estaba a punto de dar a luz. Alex está enojado, esa es su manera de demostrar el dolor”.

Luego, ante la pregunta de por quién tiene preferencia, si Claudio o Mariana, expresó: “Yo no tengo preferencias, si a mí vienen y me piden disculpas yo no tendría problema. Estaría bueno que Mariana me pida disculpas, no las espero pero estaría bueno después que nos echó como lo hizo”.

“Antes de irnos, yo le dejé un ramo de flores para agradecerle por el tiempo que me dejó vivir ahí, pero no fue con mala intención (...) Por más que me haya echado, el tiempo que viví ahí fue mi techo y se lo agradecí de esa manera”, contó, por otro lado.

