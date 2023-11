Meijide e intelectuales rechazan a Milei y abren una fisura en el voto antiperonista

En los estrategas de campaña creen que hay una grieta para apostar a esos votantes que se supone en primera vuelta apostaron a Patricia Bullrich. En resumen, son votantes que creen que Massa es malo pero Milei peor.El voto en blanco, la estrategia de Massa para desactivar el polo antiperonista Massa apuesta a ofrecer a ese sector 'cordura contra locura' y también a cambiar algunos paradigmas del kirchnerismo, como la posición anti Estados Unidos o anti campo.

