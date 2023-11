Meg Ryan: el intenso romance con un rockero, los desafíos de la fama y su vuelta triunfal a Hollywood como directora

Cuando la actriz “desapareció” de las pantallas, las teorías se dispararon: ¿Hollywood le daba la espalda por su edad? ¿Estaba cansada de la actuación? ¿Tenía problemas personales? Lo cierto es que tras el éxito de Tienes un e-mail en 1998, Meg Ryan fue alejándose paulatinamente de los sets para “vivir más” y enfocarse en todas esas experiencias que se estaba perdiendo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: En fotos: del paso de Miguel Ángel Silvestre por Buenos Aires a la imagen que confirma el romance de Rosalía con un galán de HollywoodVarios famosos aprovecharon la noche porteña para asistir a un evento internacional, al tiempo que en el hemisferio norte las celebridades participaron de eventos, salieron de compras y blanquearon noviazgos en público

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Las últimas fotos de Matthew Perry en público antes de morirEl actor de 'Friends' murió este fin de semana a los 54 años, en una noticia que conmocionó al mundo de Hollywood.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LANACION: Mudanza, amigos y la contención del elenco de Friends: así fueron los últimos días de Matthew PerryTiempo antes de morir, el actor cambió su penthouse por una casa en Hollywood Hills donde, rodeado de afectos, buscó evitar volver a caer en las adicciones

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: “Gracias presidente”: los actores en huelga apoyan la orden de Biden para controlar la Inteligencia ArtificialLa generación de imágenes de los artistas es uno de los puntos claves de la protesta de Hollywood.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LANACION: Reabrió Osaka: el restaurante top apuesta por la reconversión de una zona con alta gastronomía y viviendas de lujoUn polo gastronómico cobra fuerza en la unión entre Palermo Hollywood y Colegiales con la llegada de restaurantes de primer nivel dentro de un proyecto inmobiliario

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LANACION: Halloween: de Justin Bieber a Cindy Crawford, los disfraces más originales de los famosos en la previa a la noche de brujasLas estrellas de Hollywood disfrutaron de un fin de semana de fiestas en Los Ángeles, y dejaron a la vista de sus seguidores toda su inventiva a la hora de pensar con qué sorprender

Fuente: LANACION | Leer más ⮕