Medina: 'Ojalá que Báez tenga los huevos suficientes'

Alejandro Medina, arquero de Arsenal, ante Independiente (Marcelo Carroll).en Avellaneda, por la fecha 11 de la Copa de la Liga. Al final del partido, el arquero estaba bastante alterado, pese al buen resultado de su equipo, ya descendido a la PN. Se lo vio discutiendo con Iván Marcone, volante del Rojo con pasado en el club, pero el problema había sido con Báez, el zaguero. Y después se desahogó en diálogo con la transmisión oficial.

"Son cosas que quedan en el partido, le deseo lo mejor. Ojalá siempre tenga que vestir esta camiseta, que es muy grande. Jamás le desearía el mal a un compañero. Queda acá. Ojalá tenga los huevos suficientes para poder arreglarlo de otra manera"Entonces, le preguntaron qué le había dicho el adversario."Me lo voy a guardar para mí. Uno está en una situación de mierda, no hemos podido mantener la categoría. En una institución importante.

Y la verdad es que es una pena que un colega, que vive de lo mismo que hacés vos, te falte el respeto y te diga las cosas que te dice. Ojalá, como te dije, juegue siempre en Independiente". Luego, lo consultaron si el incidente había sido en una jugada con Canelo."Yo salto y me pega en la cara, me empezó a insultar. Ya está, a veces uno no se puede contener y reacciona de esta manera. Quedo mal yo. No pasa nada. Esto es fútbol. Hemos encontrado una solidez en los últimos partidos que para la gente de Arsenal ya es tarde", respondió headtopics.com

"El grupo está destruido. Es difícil el día a día. Tratamos de levantarnos, ir a entrenar y es difícil. Pero es nuestro trabajo, nos pagan para esto y vamos a seguir hasta que termine", cerró Medina.

