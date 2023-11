Mazatlán vs. Santos Laguna en vivo: seguí el partido minuto a minuto

Titulares(13) Hugo González(4) Jair Díaz(31) Ventura Alvarado(15) Bryan Colula(5) Facundo Almada(22) Andrés Montaño(35) Jefferson Intriago(8) Josué Colmán(7) Alan Medina(11) Édgar Bárcenas(24) Luis AmarillaSuplentes(1) Ricardo Gutiérrez(2) Luis Olivas(17) Francisco Venegas(28) Jorge Padilla(33) José Madueña(16) José Esquivel(23) Sergio Flores(189) Ángel Saavedra(34) Omar Moreno(29) Raúl CamachoEntrenador: Ismael Rescalvo

