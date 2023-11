Maximiliano Pullaro pidió una profunda autocrítica en Juntos por el Cambio: “Algo se hizo pésimo”

-A su regreso de un viaje a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con organismos internacionales, el gobernador electo de Santa Fe Maximiliano Pullaro admitió que es necesario en Juntos por el Cambio “se haga una autocrítica” tras la derrota electoral. Insistió en su neutralidad frente al balotaje al señalar que la sociedad puso a esa fuerza como “oposición”.

