Mauricio Macri se puso al frente de la campaña de Javier Milei y justificó su voto: “Es lo nuevo, no robó y no mintió”

Después de su raid mediático del fin de semana, en el que argumentó su decisión de avanzar con un pacto con Milei, Macri volvió hoy a salir a escena para apuntalar el proyecto presidencial del economista, quien se enfrentará a Sergio Massa (Unión por la Patria) en la segunda vuelta.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: La estrategia de JAVIER MILEI tras el acuerdo con Mauricio MacriTras el pacto, en el entorno del candidato libertario esperan que el expresidente baje su exposición. Cuál es la estrategia de Massa para intentar incomodar a su rival rumbo al balotaje.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: 'No hay más casta que Massa', sostuvo Javier Milei en un nuevo spot de campañaEl libertario vinculó al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria con el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner. 'Es la continuidad de la decadencia', argumentó.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

PAGINA12: La historia del playero que desbarató una fake news de Javier MileiEl candidato de ultraderecha intentó demostrar el supuesto faltante de combustible con una fotografía, pero uno de los protagonistas le respondió y reveló que la imagen es de 2017, cuando trabajaba en una estación de servicio mientras era estudiante en la universidad pública.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Balotaje: De Loredo criticó a Sergio Massa pero tampoco definió su apoyo a Javier MileiEl diputado nacional y excandidato a intendente de Córdoba se expresó en redes sociales. Los detalles.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Stolbizer dijo que podría dar apoyo legislativo a Massa y criticó a Macri y a MileiLa líder del partido GEN dio su posición sobre la interna cambiemita que amenaza con fracturar el espacio. Qué dijo.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Javier Milei publicó una fake news y fue desmentido por su protagonistaLa campaña de La Libertad Avanza de cara al balotaje está plagada de noticias falsas y, en las últimas horas, al candidato de La Libertad Avanza lo desmintieron en el momento.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕