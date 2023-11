Mauricio Macri se pone al hombro la campaña de Milei

El fundador del PRO se encargó de lanzar duras críticas contra Massa, que escucharon los empresarios y dirigentes locales e internacionales que participaron en el evento.Macri acusó al aspirante de Unión por la Patria de tener “una forma de hacer política oscura, prepotente, mafiosa y corporativa que ha atrapado a la Argentina desde hace mucho tiempo”.

También criticó a Massa por el “desastre y destrucción de estos 15 meses” en los que estuvo al frente del Ministerio de Economía.El ex Presidente recordó que Massa militó en la Ucedé, el duhaldismo, el menemismo y que ahora integra en la coalición oficialista con el kirchnerismo.

“Se peleó con ellos (los referentes del kirchnerismo), me dijo que lo apoyara en 2013: ‘Voy a terminar con el kirchnerismo, la corrupción, los ñoquis de La Cámpora’, y duró poco, a los diez minutos estaba aliado con ellos”, apuntó.

Macri dijo además que Massa trabajó para “voltear” al ex ministro de Economía Martín Guzmán y que ahora “tiene más inflación que el 99% de los países del mundo”.“Votar a él es votar todo ese horror que ha condenado a Argentina a casi 20 años de atraso, excepto los cuatro años nuestros”, opinó.

Luego, buscó contrastar al afirmar que Milei “es lo nuevo, lo distinto” y que “por algo los jóvenes se han sentido atraídos”. Milei trabaja en la fiscalización con apoyo del tándem Macri-Bullrich y recolecta apoyos en el Congreso

