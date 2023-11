Mauricio Macri se pone al frente de la campaña de Milei con durísimas críticas a Massa: 'Hace política mafiosa, oscura y prepotente'

El exmandatario sostuvo en el foro que en la segunda vuelta hay un candidato 'que propone un cambio de raíz' y que en el futuro en el Congreso de la Nación se 'podrán equilibrar' las diferencias que existen con él.'Es lo nuevo lo distinto por algo los jóvenes se han sentido atraídos. No gobernó no robó y no mintió' destacó sobre Milei.

TODONOTİCİAS: La estrategia de JAVIER MILEI tras el acuerdo con Mauricio MacriTras el pacto, en el entorno del candidato libertario esperan que el expresidente baje su exposición. Cuál es la estrategia de Massa para intentar incomodar a su rival rumbo al balotaje.

CRONİSTACOM: Stolbizer dijo que podría dar apoyo legislativo a Massa y criticó a Macri y a MileiLa líder del partido GEN dio su posición sobre la interna cambiemita que amenaza con fracturar el espacio. Qué dijo.

LAVOZCOMAR: Detrás del apoyo de Macri a Milei, asoma la pelea personal con MassaEl expresidente y el candidato presidencial oficialista mantienen desde hace años un enfrentamiento, que va más allá de la política. Una disputa que se reavivó ahora en la campaña para el balotaje.

LANACION: Emiliano Yacobitti, contra Mauricio Macri: “El único que hizo acuerdos con Sergio Massa es él”El diputado radical recordó la alianza de Pro con el Frente Renovador en 2013; remarcó que la UCR no debería formar parte de un eventual gobierno del ministro de Economía y se lamentó por los ataques que recibe de Javier Milei

PERFİLCOM: Las pruebas de fidelidad de Macri con MileiMardones: Las pruebas de fidelidad de Macri con Milei - 01-11

CLARİNCOM: Crisis en La Libertad Avanza: comunicado, portazos y desmentidas tras el acuerdo Macri-MileiUn documento con firmas de senadores y diputados que electos que se alejan del espacio despertó ebullición interna.Algunos ya salieron a desmentir haber firmado el texto.

