Mauricio Macri pone condiciones y busca ponerse la campaña al hombro

Sobre la virtual ruptura de Juntos por el Cambio, el descontento de dirigentes de LLA y las acusaciones cruzadas de traición en cada espacio tras su pacto con Milei, prefirió no hablar. Sí, en cambio, se refirió al lugar que deben tener quienes estén dispuestos a conducir un país. En ese sentido, dijo que"los líderes" necesitan resistir"el facilismo, el hacer lo políticamente correcto" para negarse a expandir el gasto fiscal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: La estrategia de JAVIER MILEI tras el acuerdo con Mauricio MacriTras el pacto, en el entorno del candidato libertario esperan que el expresidente baje su exposición. Cuál es la estrategia de Massa para intentar incomodar a su rival rumbo al balotaje.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Mauricio Macri: 'Javier Milei es lo nuevo, no robó y no mintió'El expresidente salió a escena para apuntalar la candidatura del líder de La libertad Avanza rumbo al balotaje y justificar su elección

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

CLARINCOM: El hombre clave entre Mauricio Macri y Javier Milei y los números que mira Sergio MassaEl ex Presidente, a full con 'el León' libertario.El peronista, en línea con Cristina Kirchner.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

PAGINA12: Macri vuelve a marcarle la cancha a Javier MileiDurante el Foro de Negocios ABECEB, el expresidente realizó una exposición que, con tono de advertencia, señaló que los 'locos' que enfrentan 'al populismo' deben 'dejar de hacer lo políticamente correcto' y llevar adelante medidas que recorten el Estado 'aunque le joda a la gente'.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Mauricio Macri: Somos el cambio o no somos nada, por eso voto a MileiEl expresidente se refirió al candidato de La Libertad Avanza como “lo bueno, lo distinto, no gobernó, no robó, no mintió”. Además criticó a Massa y envió un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Mauricio Macri se pone al hombro la campaña de MileiEl ex Presidente continúa con sus apariciones públicas para ponderar al candidato de La Libertad Avanza. Ahora lanzó duras críticas contra Massa, a quien acusó de tener “una forma de hacer política oscura, prepotente, mafiosa y corporativa”.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕