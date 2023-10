Mauricio Macri no descartó ser candidato en Boca: el pedido que le hizo Javier Milei

Mientras la Argentina atraviesa un momento delicado en su historia política con vistas al balotaje del 19 de noviembre, Mauricio Macri habló de la alianza que formó con Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), y se metió de lleno en las elecciones que se llevarán a cabo en Boca en diciembre.

'Milei me dijo 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la perdí desde que Riquelme es vicepresidente'', sostuvo el ingeniero. 'Ahí hubo otro punto de contacto, porque Milei me dice que me votó en la época de Boca', agregó Macri, quien con estas declaraciones se metió de lleno y jugará un rol más que importante en las elecciones del club de La Ribera.

