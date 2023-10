Mauricio Macri llamó a votar a Javier Milei porque 'es una incógnita' y cuestionó 'la trayectoria' de Sergio Massa

Mauricio Macri llamó este domingo a votar por Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre debido a que es “una incógnita” en contraposición a lo que sucede según su visión con Sergio Massa cuya trayectoria cuestionó fuertemente.“Milei no gobernó no robó nunca mintió y no sabemos qué va a hacer. Las certidumbres están en toda la trayectoria de Massa.

Ahí hay mucha información. Tuvo y tiene mucho poder. El tema es continuar en este sendero decadente o con todos los miedos que nos han dado siempre a los argentinos a introducir un cambio darle una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado” manifestó el expresidente en el programa Periodismo Para Todos que se emite por El Trece.Noticia en desarrollo.

La feroz crítica de Sergio Berni por la alianza de Mauricio Macri y Javier MileiEl ministro de Seguridad bonaerense habló por primera vez tras las elecciones generales y también arremetió contra el candidato de La Libertad Avanza: “Parece inevitable su derrota”. Leer más ⮕

Fiscalización y economistas, los primeros pasos del acuerdo entre Mauricio Macri y Javier MileiUn sector del PRO pondrá estructura para controlar la elección. El libertario destacó a algunas figuras del macrismo. Leer más ⮕

Nicolás Massot rechazó el pacto de Mauricio Macri y Javier Milei'Neutralidad, las pelotas', sintetizó Nicolás Massot, diputado electo por el espacio de Patricia Bullrich hace apenas una semana, para responder a quienes exigen tomar postura por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, d... Leer más ⮕

Guillermo Francos: “Massa es la continuidad del kirchnerismo, que nos puede llevar a Venezuela”El armador político de Javier Milei defendió el acuerdo con el expresidente Mauricio Macri Leer más ⮕

Wos criticó a Javier Milei, Bullrich y Macri y sus seguidores cantaron contra el libertarioEl artista Wos cantó anoche en Morón y criticó sin nombrarlos a Macri, Milei y Bullrich Leer más ⮕

Para Nicolás Massot, Bullrich y Macri están 'rifando la coherencia' al pactar con Javier MileiEl diputado electo de Juntos por el Cambio (JxC) criticó duramente a la excandidata y al expresidente por el pacto 'a puertas cerradas' que cerraron con el candidato de LLA. Leer más ⮕