Mauricio Macri: 'Javier Milei es lo nuevo, no robó y no mintió'

En su reflexión final, Macri alertó al electorado sobre la campaña del miedo del oficialismo. Estamos en un mundo incierto y lleno de oportunidades. Siempre vuelven con la campaña del miedo, la narrativa de que te van a sacar los derechos, cuando hay que terminar con los privilegios. Miedo nos tiene que dar seguir así, apuntó Macri, quien consideró que la Argentina se enfrenta a un punto de inflexión. Por lo que, llamó a terminar con la decadencia.

