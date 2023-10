Mauricio Kartun: Milei es la parodia de la tragedia, pero le tengo terror

El prestigioso dramaturgo habló sobre su aporte al teatro, las pérdidas que entraña la virtualidad, su necesidad de"dispersarse" para poder crear, el amor por la jardinería y la naturaleza, sus sensaciones respecto de la candidatura de Javier Milei y hasta por qué no usa teléfono celular. Este lunes será distinguido, junto a Griselda Gambaro, Néstor TIrro y Tito Cossa con la Rosa de Cobre.

--Sigo sosteniendo virtudes de disimulo. En todos los artistas existe esta duda, cada cosa que hacemos es algo nuevo, no fabricamos un electrodoméstico. No podemos saber si lo que estamos haciendo va a pasar inadvertido o le va a cambiar la vida a alguien.

Cuando miro para atrás, siempre veo lo mismo; este premio es conmovedor por las personas con las que lo comparto y pienso en lo que hicimos los últimos 50 años estos artistas y es un trabajo de conquistas. Tengo esa sensación, mirándonos como cuarteto. La ley nacional de Teatro le cambió la vida a esa actividad artística. Nos veo como Quijotes conquistadores. headtopics.com

--Usted les habla a sus alumnos de la importancia de"deambular" por la vida para tomar apuntes de lo que se ve. Pero sin imaginación, no se construye un artista. ¿De dónde cree que viene en su caso la imaginación?

Por funcionamiento orgánico, mis pensamientos aparecen caminando. Me tomo un subte en cualquier estación para volver a casa por otro camino. La cabeza funciona de otra manera de modo disperso. La actividad artística me ayuda a mirar el rollo desde otro lugar. headtopics.com

"Cada vez que nos juntamos en un acto ritual nos afinamos vibrando juntos, esa covibración es el antecedente más orgánico y eterno del algoritmo"–No tengo celular porque no le encontré sentido a estar disponible siempre para el resto del mundo. Yo tengo un teléfono fijo con contestador y contesto cuando hace falta. No tener celular me da la libertad de divague. El otro día, desde mi casa en Villa Crespo me fui en subte a San Telmo.

