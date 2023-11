Maureene Dinar. El emocionado recuerdo de su amigo, César Juricich: “Ella soñaba con festejar los quince años de su hija”

Ella ya venía mal, había tenido un cáncer de mama, del que se había recuperado. Después la internaron en la pandemia y siempre tenía un estado de debilidad por su flacura, porque era extremadamente flaquita. Ahora el cáncer volvió a aparecer, le hizo metástasis en el hígado y la tuvieron que volver a internar. En los últimos días pudo volver a su casa, siguió con internación domiciliaria.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Murió Maureene Dinar, leyenda de la moda argentinaUna artista versátil que sirvió de inspiración a múltiples generaciones. Vistió a las prominentes personalidades a nivel nacional e internacional

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Murió Maureene Dinar, una de las mejores diseñadores argentinas, con una vida de lucha, dolor y resilienciaNacida en Egipto, arrancó su carrera en Buenos Aires en los ‘80. Visitó a grandes personalidades, desde Shakira a Susana Giménez. Sufrió varias enfermedades graves, adoptó una nena de un hogar que apadrinaba y su creatividad transcendió fronteras.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Quién era Maureene Dinar, la diseñadora argentina que murió hoy: una vida de lucha, dolor y resilienciaNacida en Egipto, arrancó su carrera en Buenos Aires en los ‘80. Visitó a grandes personalidades, desde Shakira a Susana Giménez. Sufrió varias enfermedades graves, adoptó una nena de un hogar que apadrinaba y su creatividad transcendió fronteras.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: Murió Maureene Dinar, la diseñadora de famosos que vistió a estrellas como Susana Giménez, Shakira y Victoria BeckhamTenía 70 años. Nació en Egipto pero vivió la mayor parte de su vida en Argentina.Fue una de las grandes vestuaristas del país.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Julio César, el reconstructorFalcioni volvió a acomodar al Taladro, no para de sumar y ya lleva seis partidos sin perder en la Copa de la Liga.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Femicidio de Cecilia: confirmaron la prisión preventiva de César Sena y los acusadosEl Superior Tribunal rechazó las apelaciones presentadas por las defesas y los magistrados consideraron que existen elementos para considerar que el menor de los hijos fue coautor del femicidio de su esposa, mientras que los restantes actuaron como encubridores.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕