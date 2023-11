Masters 1000 de París: el argentino Tomás Etcheverry cayó ante Novak Djokovic en segunda ronda

por 6/3 y 6/2, en partido por la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de París, mientras que su compatriota Francisco Cerúndolo jugará más tarde contra el top ten noruego Casper Ruud. Tomás Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 31 del ranking mundial de la ATP fue superado por Djokovic (1), quien regresa en este torneo al circuito, tras 1 hora y 25 minutos de juego. El argentino, de 24 años, había perdido con “Nole” la única vez que se habían enfrentado, fue este año en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, sobre superficie de polvo de ladrillo.

El platense había superado en la ronda inicial al serbio Miomir Kecmanovic (53), mientras que Djokovic, el tenista más ganador de Grand Slam con 24 trofeos, fue exceptuado de jugar la primera fase. Por su parte, el porteño Francisco “Fran” Cerúndolo (21) se mide más tarde contra el noruego Casper Ruud (8), al que venció dos veces anteriormente, en Bastad 2022 y en el Conde de Godó, en Barcelona, en 2023, y perdió también en dos ocasiones, la primera en el Masters 1000 de Miami 2022 y la segunda este año en e Masters 1000 de Roma.

El tenista Facundo Díaz Acosta le dio la tercera medalla de oro a Argentina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Cerúndolo le ganó en la ronda inicial al francés Gael Monfils (79), mientras que Ruud ingresará a jugar directamente en la segunda ronda. El ganador del cruce entre el argentino y el noruego enfrentará en los octavos de final ante el polaco Hubert Hurkacz (11), quien hoy derrotó al español Roberto Bautista Agut (66) por 6/3 y 6/2.

