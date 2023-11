Massa y Raverta anunciaron la ampliación de los créditos Anses para jubilados y trabajadores

Mientras que para aquellos que no tienen deuda"sirva a los efectos de avanzar de manera bancarizada, de manera digital, con la compra de bienes o con la contratación de aquellos servicios, ya sea para la familia o de turismo, que necesiten”.Raverta detalló que el crédito a los trabajadores va a pasar de 400 mil a un millón de pesos, que va a devolverse en 24, 36 o 48 cuotas.Implica un incremento del 150% del monto máximo.

"Ambos trámites se podrán hacer a partir del lunes 6 de noviembre: los trabajadores lo harán virtualmente desde el sitio de Anses, pero les enviaremos el código para pasar por la oficina sin turno previo y los jubilados, como vienen haciendo hasta ahora, irán a la oficina con turno previo”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Massa y Raverta anunciaron la ampliación de créditos Anses para trabajadores y jubiladosEl ministro de Economía y la directora ejecutiva de ANSES precisaron que la medida tiene como objetivo incentivar el consumo y aliviar la situación de endeudamiento de muchas familias

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PERFILCOM: Massa y Raverta amplían Créditos ANSES para trabajadores y jubiladosEl Gobierno anuncia una nueva medida para incrementar el poder adquisitivo

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: ANSES: Massa y Raverta anunciaron aumentos de hasta 150% en créditos para jubilados y trabajadoresEn el caso de los jubilados y pensionados los montos máximos pasan de 400 a mil a 600 mil pesos. Mientras que los trabajadreos en relación de dependencia podrán acceder a créditos del organismo de hasta 1 millón de pesos.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Nuevos créditos ANSES de $ 600.000: quiénes pueden solicitarlos, cuál es la tasa y de cuánto es la cuota mensuMassa y Raverta anunciaron una ampliación en la línea de préstamos.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LANACION: Anses: qué aumentos tendrán en diciembre los haberes de tres grupos de la AnsesEl reajuste para quienes cobran prestaciones del sistema docente será de 28,44%, con lo que acumulará un 146,5% en el año; qué ocurrirá con los ingresos de otros dos segmentos y cuánto se pierde frente a la inflación

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Jubilados: cómo acceder al crédito de hasta $ 600000 de ANSESSergio Massa y Fernanda Raverta anunciaron un nuevo beneficio. En total, hay 7,7 millones de jubilados y pensionados en condiciones de solicitarlo

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕