Massa y Raverta anunciaron la ampliación de créditos Anses para trabajadores y jubilados

El ministro de Economía Sergio Massa y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron hoy un aumento en el monto que ofrecen los Créditos ANSES de $400.000 a $600.000 para jubilados, pensionados y de hasta $1 millón para trabajadores en relación de dependencia, desde el próximo lunes 6 de noviembre.

