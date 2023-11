Massa y Milei se cruzaron en las redes: venta de órganos, suba de nafta y acusaciones de 'campaña sucia'

escribió Massa en X (ex Twitter), y acompañó su mensaje con imágenes de Milei y la diputada electa de La Libertad Avanza,Tras la polémica que se desató en torno a ese tema, hacía tiempo que el economista y líder de La Libertad Avanza no hablaba sobre el tema, pero Mondino sí lo hizo en una reciente entrevista televisiva. De esas declaraciones se hizo eco el tigrense para dejar claro su posicionamiento al respecto.

"¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero, a lo mejor, hay alguien en la otra punta que es compatible con otro que te lo da", explicó Mondino en declaraciones a la prensa.

El cruce se produce a 18 días de la segunda vuelta entre ambos que definirá quien será el sucesor de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre y por los próximos cuatro años. Uno por uno, los diputados de Juntos por el Cambio que apoyan a Javier Milei

Mondino insistió con el "mercado de órganos": sostuvo que es "fantástico" aunque "la gente crea que la van a cortar en pedacitos"

