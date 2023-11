Massa y Milei protagonizaron un fuerte cruce en redes a 18 días del balotaje

Milei hacía tiempo que no hablaba del tema luego de la polémica que se había desatado, pero Mondino sí lo hizo en una reciente entrevista televisiva, lo que aprovechó el tigrense para poner de nuevo la temática sobre la mesa.

De inmediato al mensaje del ministro de Economía, Milei salió a responderle en la misma red social:"Sergio Massa, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento", sostuvo el actual diputado.

Y agregó:"En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más".

El cruce se produjo a 18 días de la segunda vuelta entre ambos que definirá quien será el sucesor de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.

