Massa vs. Milei, la trampa incómoda que afronta Llaryora

El peor escenario que se trazaba por esos días era el de un Massa con sobrevida cuanto máximo hasta el 19 de noviembre. La hipótesis siempre fue que al postulante y ministro de una economía detonada en todas sus variables le sería imposible ganar en el balotaje. Para el tándem cordobés, la ventana de oportunidad era cuestión de tiempo.Sin embargo, sólo dos meses después, el paisaje se revirtió por completo.

No sólo la reversión lograda por Massa enturbia la proyección nacional del gobernador electo. La reconfiguración del nuevo mapa de liderazgos del peronismo nacional ya tiene a un protagonista con lugar destacado para lo que viene: Axel Kicillof gobernará ocho años seguidos Buenos Aires, la provincia que define las elecciones nacionales. Massa es el único que puede arrebatarle al bonaerense ese lugar.

Hay decenas de dirigentes del PJ enrolados en Hacemos por Córdoba que ya hicieron público ese apoyo. La mayoría consultó antes de pronunciarse. Ninguno fue frenado, ni lo será. La regla rige de las segundas líneas para abajo. Pese al permiso tácito, hay quienes, de todos modos, prefieren la cautela, en línea con el silencio prescindente de Llaryora y de Schiaretti, ambos de oportuna gira por el exterior.

Para colmo, Llaryora tiene un problema adicional, que deviene de la competitividad de ambos candidatos: puede ser presidente cualquiera. Eso hace que un posicionamiento pragmático hacia uno de los dos se torna riesgoso. Hasta es difícil apostar a ganador. La encerrona es completa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPROFESIONAL: Massa vs Milei: qué dice la encuesta que acertó en primera vueltaEl sondeo es de una de las firmas que mejor pronosticó las generales. El oficialista lidera pero queda un interrogante que desvela a todo el arco político

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

PERFILCOM: Moderadores, apuntes e interrupciones: qué se sabe del reglamento del debate entre Massa y MileiEste miércoles se sortearán los ejes temáticos del debate que se hará el 12 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la UBA.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: Massa confronta de lleno con Milei y sale en busca de los que no lo votaronEl comando prepara mensajes, compromisos y propuestas para radicales, cordobesistas, partidos provinciales y moderados del PRO. Los ejes del próximo debate presidencial y el pacto Macri-Milei: 'Se apuraron y se pegaron un tiro en el pie'.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Obra pública: el documento de los empresarios que desafía a Massa y cuestiona a MileiLa Cámara Argentina de la Construcción envió a los candidatos presidenciales un informe que alerta sobre las trabas de los privados para construir sin el Estado. Reclamos por mayor seguridad jurídica y transparencia

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Balotaje: qué dirigentes cordobeses votarán a Massa y quiénes a MileiEn los últimos días, los principales políticos de la provincia han anunciado su postura para la segunda vuelta. También hay varios que se mantienen “neutrales”.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: 'No hay más casta que Massa', sostuvo Javier Milei en un nuevo spot de campañaEl libertario vinculó al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria con el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner. 'Es la continuidad de la decadencia', argumentó.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕