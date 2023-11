Massa postergó la aplicación de un impuesto a los combustibles

"Estamos felices de saber que hemos batido récord de producción y hemos aumentado un 50% la inversión en Vaca Muerta. Es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia argentina de acumular reservas.

"No vamos a permitir que sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos., ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40%, del 20% o del 10%", remarcó.

"Cada vez que tenga que hacer valer el poder del Estado para garantizar que no afecten el bolsillo de los argentinos, lo voy a hacer"del sector vigente entre las empresas productoras y distribuidoras y el Gobierno Nacional.

